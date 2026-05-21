Marmaris, "L'Etape by Tour de France" bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

Dünyanın prestijli bisiklet organizasyonlarından "Tour de France"'in amatör yarış serisi L'Etape, 7 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek.



Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event işbirliğinde, Belediyenin desteğiyle gerçekleştirilecek "L'Etape Marmaris by Tour de France" etabı, uluslararası bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.



Yarışta sporcular, 96,7 ve 65,8 kilometrelik iki farklı parkurda mücadele edecek.



Marmaris merkezinden başlayacak yarış rotası, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü güzergahında kurulacak. Sporcular, Amos Antik Kenti çevresini de kapsayan dağ, orman ve kıyı hatlarındaki teknik parkurlarda pedal çevirecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yarışın 90 ülkede yayınlanacağını belirtti.



Başkan Ünlü, "L'Etape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık Tour de France geleneğini Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Amacımız, bu yarışın kentte sürdürülebilir şekilde yerleşmesi, bisiklet kültürünün gelişmesi ve Marmaris'in spor ve turizm markasına uzun vadeli katkı sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

