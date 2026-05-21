        Marmaris, "L'Etape by Tour de France" bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak

        Dünyanın prestijli bisiklet organizasyonlarından "Tour de France"'in amatör yarış serisi L'Etape, 7 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesinin açıklamasına göre, Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event işbirliğinde, Belediyenin desteğiyle gerçekleştirilecek "L'Etape Marmaris by Tour de France" etabı, uluslararası bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek.

        Yarışta sporcular, 96,7 ve 65,8 kilometrelik iki farklı parkurda mücadele edecek.

        Marmaris merkezinden başlayacak yarış rotası, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü güzergahında kurulacak. Sporcular, Amos Antik Kenti çevresini de kapsayan dağ, orman ve kıyı hatlarındaki teknik parkurlarda pedal çevirecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yarışın 90 ülkede yayınlanacağını belirtti.

        Başkan Ünlü, "L'Etape by Tour de France Marmaris, 123 yıllık Tour de France geleneğini Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Amacımız, bu yarışın kentte sürdürülebilir şekilde yerleşmesi, bisiklet kültürünün gelişmesi ve Marmaris'in spor ve turizm markasına uzun vadeli katkı sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

