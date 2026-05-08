Marmaris Yat Marin MFK, 1923 Afyonkarahisarspor maçına hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grubu 2. sırada tamamlayan Marmaris Yat Marin MFK sahasında, 1923 Afyonkarahisarspor ile yapacağı 1. kademe karşılaşmasının hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Koç yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla kritik müsabakaya hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kondisyon, duran top çalışması, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı penaltı çalışmasıyla tamamladı. Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Erdem Karaosmanoğlu, 1. kademe karşılaşmasını evlerinde oynayacaklarını ve karşılaşmadan tur atlayarak çıkıp 3. Lig yolculuğuna devam etmek istediklerini kaydetti. Marmaris Yat Marin MFK, bu karşılaşmayı kazandırğı takdirde 2. kademede Manavgat Belediyespor-Y.Çivril Belediyespor galibiyle sahasında karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.