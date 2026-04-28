        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris Yat Marin MFK'da şampiyonluk hazırlıkları sürüyor

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grup lideri Marmaris Yat Marin MFK, ligin son haftasında sahasında 1922 Akşehir Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Söğüt yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla kritik müsabakaya hazırlıklarına devam etti.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kondisyon, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.




        - "Marmaris'e 3. Lig heyecanını yeniden yaşatacağız"

        Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Erdem Karaosmanoğlu, ligin son haftasında oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonu lider tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Marmaris'e eski profesyonel lig günlerini hatırlatmak istediklerini belirten Karaosmanoğlu, "İnşallah pazar günü kazasız belasız şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Altyapıdan yetişen gençlerimize de örnek olacak bir başarı hikayesi yazıyoruz. Mücadelemiz Marmaris'e bir kupa kazandırarak 3. Lig'deki günlerimize geri dönmek." dedi.

        İdman sonrası AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, futbolculara baklava ikramında bulundu.

        Marmaris'in uzun yıllar sonra şampiyonluk heyecanı yaşamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aravi, takıma tesis müjdesi verdi.

        İlçeye yeni kazandırılan çim saha projesini anlatan Aravi, "İnşallah şampiyon olup 3. Lig'e çıktığınızda maçlarımızı yeni stadımızda oynayacağız. Marmaris'in bir evladı olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

        Çalışmaları Asbaşkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
