Marmaris Yat Marin MFK'da şampiyonluk hazırlıkları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. grup lideri Marmaris Yat Marin MFK, ligin son haftasında sahasında 1922 Akşehir Spor Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Söğüt yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla kritik müsabakaya hazırlıklarına devam etti.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kondisyon, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, idmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.









- "Marmaris'e 3. Lig heyecanını yeniden yaşatacağız"



Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Erdem Karaosmanoğlu, ligin son haftasında oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonu lider tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Marmaris'e eski profesyonel lig günlerini hatırlatmak istediklerini belirten Karaosmanoğlu, "İnşallah pazar günü kazasız belasız şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Altyapıdan yetişen gençlerimize de örnek olacak bir başarı hikayesi yazıyoruz. Mücadelemiz Marmaris'e bir kupa kazandırarak 3. Lig'deki günlerimize geri dönmek." dedi.



İdman sonrası AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve yönetim kurulu üyeleri, futbolculara baklava ikramında bulundu.



Marmaris'in uzun yıllar sonra şampiyonluk heyecanı yaşamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aravi, takıma tesis müjdesi verdi.



İlçeye yeni kazandırılan çim saha projesini anlatan Aravi, "İnşallah şampiyon olup 3. Lig'e çıktığınızda maçlarımızı yeni stadımızda oynayacağız. Marmaris'in bir evladı olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.



Çalışmaları Asbaşkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

