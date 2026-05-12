        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 700 turist geldi

        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 700 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 700 turist ziyaret etti.

        Giriş: 12.05.2026 - 11:10
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, 3 bin 700 yolcu ve 1300 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

        MSC Divina'nın bir sonraki durağının, İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

