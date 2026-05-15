        Marmaris'in tarihi arı avluları "bal ormanı" projesiyle yeniden canlanıyor

        Marmaris'in tarihi arı avluları "bal ormanı" projesiyle yeniden canlanıyor

        Marmaris Ticaret Odasının (MTO) desteklediği "Mega Yangın Alanları Bal Ormanına Dönüşüyor" projesi kapsamında, ilçedeki tarihi arı avluları restore edilerek coğrafi işaretli Marmaris çam balı üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Marmaris'te 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından, yanan alanların rehabilitasyonu ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projenin çalışma toplantısı, MTO Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği tarafından hayata geçirilen projenin bilgilendirme toplantısına, MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Topal ile yerel yönetim temsilcileri katıldı.

        Toplantıda sunum yapan akademisyenler Dr. Yasin İlemin ve Doç. Dr. Okan Ürker ile kırsal kalkınma uzmanı Veli Ekim, yangın sonrası ekosistemin onarımı ve tarihi arı avlularının yeniden ekonomiye kazandırılması süreçlerini değerlendirdi.

        Toplantının ardından protokol üyeleri, proje kapsamında MTO tarafından tadilatı tamamlanan ve bilgilendirme tabelaları yerleştirilen Osmaniye Mahallesi'ndeki tarihi arı avlusunu ziyaret etti.

        Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan ve geleneksel yöntemlerle arıcılık yapılan avluların, restorasyon çalışmalarıyla yeniden kullanıma açılacağı projeyle, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve arıcılık kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

