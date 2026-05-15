        Muğla Haberleri Marmaris'te "2026 Bağımsız Gençlik Festivali" düzenlendi

        Giriş: 15.05.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Marmaris'te "2026 Bağımsız Gençlik Festivali" düzenlendi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen festivalde gençler, bilim, sanat ve spor alanlarındaki yeteneklerini sergiledi.

        Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilay işbirliğinde "2026 Bağımsız Gençlik Festivali" gerçekleştirildi.

        Günnücek Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlik, "Gençlik Her Yerde: Özgür, Bilinçli ve Bağımlılıklardan Uzak Bilimde, Sanatta, Sporda ve Hayatta" temasıyla yapıldı.

        Festival kapsamında oluşturulan fuaye ve deneyim alanında öğrenciler, uzay hackathon projeleri, Teknofest çalışmaları, robotik sistemler ve yapay zeka uygulamalarını ziyaretçilere tanıttı.

        - Bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam mesajı

        Festivalin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Yeşilay Farkındalık Alanı'nda bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam mesajları verildi.

        Katılımcılar, "Söz Veriyorum" temalı farkındalık panosunu imzalayarak sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam için ortak irade beyanında bulundu.

        Sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında canlı müzik performansları, resim sergileri, drama ve pandomim gösterilerinin sahnelendiği programda, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal duyarlılıkları da ön plana çıkarıldı.

        Programın finalinde düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden takımlar için ödül töreni gerçekleştirildi.

        Törenin ardından bağımlılıkla mücadele temalı skeç gösterisi sunuldu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve Yeşilay Muğla İl Başkanı Şenol Şengül tarafından takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

