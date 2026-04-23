        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "23 Nisan Sokağı"nda bayram coşkusu yaşandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, terzi Salih Yazgan'ın girişimiyle Türk bayrakları ve balonlarla süslenen sokakta bir araya gelen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Sokağın eski sakini 72 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik için 23 Nisan Sokağı, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz kumaşlar, Atatürk posterleri ve balonlarla donatıldı.

        Sokağın ortasına kurulan platformda müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, okudukları şiirler ve marşlarla bayram heyecanını yaşadı. Sokak sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı yüz boyama etkinliği, yiyecek ve içecek ikramları kutlamalara renk kattı.

        İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerden çok sayıda ailenin çocuklarıyla katıldığı kutlamalarda, motosiklet derneği üyeleri de kortej geçişi yaparak çocukları selamladı.

        Salih Yazgan, AA muhabirine, 13 yıldır bu geleneği sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi.

        Türkiye'nin çocuklara bayram armağan eden tek ülke olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Çocuklarımızı Türkiye kadar kimse sevemez. Biz de burada komşularımızla el ele verip bu sokağı bayram yerine çeviriyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görmek her şeye değiyor." dedi.

        Kutlamada aileler de çocukların coşkusuna ortak oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi

        Benzer Haberler

        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Bodrum FK, Amedspor deplasmanında play-off avantajı peşinde
        Bodrum FK, Amedspor deplasmanında play-off avantajı peşinde
        Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 23 Nisan'da ziyarete açıldı
        Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 23 Nisan'da ziyarete açıldı
        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Güler'i bıçaklayan şüpheli adliyede
        Güler'i bıçaklayan şüpheli adliyede
        Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek balkona pankart astılar
        Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek balkona pankart astılar