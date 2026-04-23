Muğla'nın Marmaris ilçesinde, terzi Salih Yazgan'ın girişimiyle Türk bayrakları ve balonlarla süslenen sokakta bir araya gelen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Sokağın eski sakini 72 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın öncülüğünde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik için 23 Nisan Sokağı, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz kumaşlar, Atatürk posterleri ve balonlarla donatıldı.



Sokağın ortasına kurulan platformda müzik eşliğinde eğlenen çocuklar, okudukları şiirler ve marşlarla bayram heyecanını yaşadı. Sokak sakinlerinin kendi imkanlarıyla yaptığı yüz boyama etkinliği, yiyecek ve içecek ikramları kutlamalara renk kattı.



İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerden çok sayıda ailenin çocuklarıyla katıldığı kutlamalarda, motosiklet derneği üyeleri de kortej geçişi yaparak çocukları selamladı.



Salih Yazgan, AA muhabirine, 13 yıldır bu geleneği sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi.



Türkiye'nin çocuklara bayram armağan eden tek ülke olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Çocuklarımızı Türkiye kadar kimse sevemez. Biz de burada komşularımızla el ele verip bu sokağı bayram yerine çeviriyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görmek her şeye değiyor." dedi.



Kutlamada aileler de çocukların coşkusuna ortak oldu.

