Marmaris'te devrilen beton mikseri ulaşımı aksattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe-Marmaris kara yolu Karadere mevkisinde ilçe merkezine doğru ilerleyen Hasan Uybadın (32) idaresindeki 48 DB 372 plakalı beton mikseri devrildi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza sırasında mikserden yola dökülen harç, görevlilerin çalışmasıyla temizlendi. Devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.