        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te fotoğraf tutkunları bir araya geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği tarafından düzenlenen haftalık toplantı, bölgedeki fotoğraf topluluklarının katılımıyla geniş kapsamlı bir sanat etkinliğine dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Marmaris'te gerçekleştirilen etkinliğe, Muğla Fotoğraf Sanatı Derneği ve Datça Fotoğraf Topluluğu üyeleri konuk oldu. Programın ilk bölümünde derneğin geçmiş hafta faaliyetleri değerlendirilirken, gelecek dönemde yapılacak etkinlikler hakkında üyelere bilgi verildi.

        Etkinlik kapsamında MUFSAT üyeleri Mustafa Gök "Camdan Cana", Gökçen Yenice "İpin Yolculuğu", Mukaddes Bozdoğan "Kimliksiz Yüzler" ve Nevruz Talay "Ulucanlar" isimli fotoğraf sunumlarını gerçekleştirdi.

        -"Sokağın Ruhu" seçkisi yapıldı

        Toplantının devamında MUFSAT Başkanı Deniz Aydemir tarafından "Sokağın Ruhu" temalı mart ayı fotoğraf seçkisi yapıldı.


        Fotoğrafçıların çalışmalarının değerlendirildiği seçkide Tayfun Mavi birinci, Ali Uysal ikinci, Seval Genç ise üçüncü oldu. Cuma Yurtseven ve Seval Genç ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

        MARFOD Yönetim Kurulu Başkanı Resul Yazıcı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fotoğraf dernekleri arasındaki dayanışmanın önemine değinerek, paylaşımlarıyla akşamı güzelleştiren tüm sanatseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

