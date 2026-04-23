Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü

        Giriş: 23.04.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklendiği sırada kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.

        Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

