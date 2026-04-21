        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te kursiyerlerin el emeği eserleri sergileniyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye bağlı Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptığı el sanatları eserleri, sergiyle sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, ahşap boyamadan makrome çalışmalarına kadar farklı tekniklerle üretilen çok sayıda eser yer aldı.

        El sanatları eğitmeni Sema Uçan'ın rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, kursiyerlerin sanatsal yeteneklerini sergileme imkanı sunuyor.


        Koordinatör Cengiz Sezgin, açılışta yaptığı konuşmada, Kültür ve Sanat Evi çatısı altında üretim yapan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.


        Sanatın yerel düzeyde desteklenmesinin önemli olduğunu ifade eden Sezgin, "Tüm Marmaris sakinlerini bu değerli eserleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

        CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlere katılım ve teşekkür sertifikası verildi.

        Sergisi, hafta boyunca açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        MSKÜ'de lezzet ve bilim buluştu 4. Ulusal Aşçılık Festivali kapılarını açtı
        MSKÜ'de lezzet ve bilim buluştu 4. Ulusal Aşçılık Festivali kapılarını açtı
        Marmaris'te el emeği eserler görücüye çıktı
        Marmaris'te el emeği eserler görücüye çıktı
        Köyceğiz'de 23 Nisan satranç turnuvası düzenlendi
        Köyceğiz'de 23 Nisan satranç turnuvası düzenlendi
        Muğla'nın yıldız kızları Türkiye finallerine adını yazdırdı
        Muğla'nın yıldız kızları Türkiye finallerine adını yazdırdı
        Zirvenin sahibi MSKÜ: Korumalı futbolda süper lige yükseldi
        Zirvenin sahibi MSKÜ: Korumalı futbolda süper lige yükseldi
        Deniz Kuvvetlerinin milli uçak gemisi gelecek yıl mavi sularla buluşmaya ha...
        Deniz Kuvvetlerinin milli uçak gemisi gelecek yıl mavi sularla buluşmaya ha...