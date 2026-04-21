Marmaris'te kursiyerlerin el emeği eserleri sergileniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye bağlı Kültür ve Sanat Evi kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptığı el sanatları eserleri, sergiyle sanatseverlerle buluştu.



Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen sergide, ahşap boyamadan makrome çalışmalarına kadar farklı tekniklerle üretilen çok sayıda eser yer aldı.



El sanatları eğitmeni Sema Uçan'ın rehberliğinde hazırlanan çalışmalar, kursiyerlerin sanatsal yeteneklerini sergileme imkanı sunuyor.





Koordinatör Cengiz Sezgin, açılışta yaptığı konuşmada, Kültür ve Sanat Evi çatısı altında üretim yapan kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.





Sanatın yerel düzeyde desteklenmesinin önemli olduğunu ifade eden Sezgin, "Tüm Marmaris sakinlerini bu değerli eserleri görmeye davet ediyoruz." dedi.



CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlere katılım ve teşekkür sertifikası verildi.



Sergisi, hafta boyunca açık kalacak.



