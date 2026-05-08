        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "Latin Amerika rüzgarı" lezzet duraklarıyla esmeye devam ediyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Latin Fest", ikinci gününde renkli dans gösterileri ve zengin mutfak kültürü etkinlikleriyle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, 14 Latin Amerika ülkesinin kültürel zenginliğini Ege'ye taşıyor.

        Festivalin ikinci gününde meydan, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren konserler, dans atölyeleri ve gastronomi etkinliklerine sahne oldu.

        - Gastronomi sahneleri yoğun ilgi gördü

        Festivalin ikinci gününe damga vuran etkinliklerin başında Latin mutfağı atölyeleri geldi. Meydanda kurulan mutfak sahnelerinde Meksikalı şef Nicolas Boujema, ülkesinin meşhur sokak lezzetlerini uygulamalı olarak tanıttı.

        Dominik Cumhuriyeti standında geleneksel "casabe" ekmeği yapımı ve sıcak çikolata ikramı ziyaretçilerden tam not alırken, El Salvador standında hazırlanan "pupusa" ve Panama standındaki "sancocho", "empanada" ile "tamales" gibi yerel tatlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

        Ziyaretçiler ayrıca kurulan özel alanlarda dünyaca ünlü Latin kahvelerini deneyimleme fırsatı buldu.

        - Dans ve müzik dolu gün

        Kültür ve Sanat Evi'ndeki film gösterimleriyle başlayan günün programı, meydandaki performanslarla hareketlendi. Dominik Cumhuriyeti'nin "Bachata ve Merengue" gösterisi ile El Salvador'un "Cumbia" dansları meydanı dolduran yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

        Müzikseverler ise Guatemala'dan Dominique Hunziker, Şili'den Carlos Cid ve Uruguay'dan Perla Lucarelli gibi isimlerin konserleriyle keyifli anlar yaşadı.

        Akşam saatlerinde Brezilya ve Paraguaylı grupların sahne aldığı festivalde, Arjantinli yazar ve müzisyen Burak Eker'in "Tango's Piazzolla" kitap lansmanı ve müzikal sunumu büyük beğeni topladı.

        Marmaris Latin Dans Okulları'nın katılımıyla düzenlenen "Latin Partisi" ile sona eren ikinci gün etkinlikleri, kenti adeta bir Latin Amerika sokağına dönüştürdü.

        Paraguay, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili ve Venezuela stantlarında yöresel kıyafetler ve hediyelik eşyaların da sergilendiği festival, pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

