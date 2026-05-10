        Marmaris'te "Latin Amerika" rüzgarı turizm canlılığıyla sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve Latin Amerika kültürünü Ege kıyılarına taşıyan "Marmaris Latin Fest", etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde 7 Mayıs'ta başlayan festival, dört gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda buluşturdu.

        Müzik, dans ve gastronominin harmanlandığı organizasyon, ilçede sezon öncesi bayram havası yaşattı.​​​​​​​

        Festival dolayısıyla Muğla ve ilçelerinin yanı sıra Antalya, Denizli ve İzmir gibi çevre illerden yüzlerce kişi Marmaris'e geldi.

        Hafta sonu yoğunluğun zirveye ulaştığı meydanda, Kolombiyalı "Ritmo Latin Band", Brezilyalı "Mara Halunga & Caue de Marinis" ve Paraguaylı "Grupo TeKoVe" gibi grupların konserleri ile Panama ve İtalya'dan gelen ekiplerin performansları büyük beğeni topladı.

        İlçede tatilini sürdüren yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalde, ziyaretçiler hem Latin ritimlerine eşlik etti hem de kurulan stantlarda farklı ülkelerin mutfak kültürlerini deneyimleme fırsatı buldu.

        - "Marmaris etkinlik turizminin merkezi olacak"

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede, Marmaris'in artık sadece denizi ve doğasıyla değil, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle de anılan bir kent haline geldiğini vurguladı.

        Uluslararası organizasyonların ilçe esnafına ve turizm sektörüne sağladığı katkıya dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

        "Latin Fest'e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizin Marmaris’ten memnun ayrılması bizim için çok değerli. Marmaris'in yılın her döneminde yaşayan bir turizm kenti olması için çalışıyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem ilçemizin tanıtımını güçlendiriyoruz hem de Marmaris'i kültür ve etkinlik turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

        Festivale katılan 14 Latin ülkesinden diplomatlar, sanatçılar ve gastronomi elçileri, Marmaris'in doğal güzelliklerinin yanı sıra gösterilen misafirperverlikten etkilendiklerini dile getirdi.

        Farklı kültürlerin buluşma noktası olan festival, yerel halk ve turistlerin geniş katılımıyla gerçekleşen "Latin Partisi" ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

