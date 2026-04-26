Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Marmaris'te MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları

        Marmaris'te MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda şampiyonlar belli oldu.

        Giriş: 26.04.2026 - 18:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından 6 ayak üzerinden düzenlenen kış trofesi tamamlandı.

        Trofenin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belarus, Estonya, Fransa, İspanya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Rusya ve Ukrayna'dan 46 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın hava şartları dolayısıyla yarışları iptal etmesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarındaki yatlar marinaya döndü. Organizasyonun son ayağı dünkü tek yarışla tamamlanmış oldu.

        MIYC Başkanı Bülent Çelik, 6 ayaktan oluşan trofelerinin son ayağıyla birlikte şampiyonların belirlendiğini, Marmaris'te kış sezonu boyunca renkli görüntüler oluşturduklarını kaydetti.

        Organizasyonda genel sıralama şu şekilde oluştu:




        - ORC-A

        1- Farfara (Erhan Uzun)

        2- Vakkorama (Erhan Karaca)

        3- Boreas (Erkan Bilsev)




        - ORC-B

        1- Axioma (Gleb Semerenko)

        2- Dxarma (Gavrilov Dmitry)




        - ORC-C

        1- Buran (Alexey Moskvin)

        2- Flyer-Lotus Dental (Tora Kutoğlu)

        3- Joly Baba-Sail Lab. (Tolga Gökova)




        - ORC-D

        1- Agile (Tunca Çalışkan)

        2- Avolare (Alexey Tikhonov)

        3- Arnes (Alexey Diasamidze)




        - ORC-E

        1- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)

        2- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)

        3- Looping (Yury Shuvalov)




        - ORC-F

        1- Capella II (İhsan Kalaycı)

        2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)

        3- Ekinoks-Ankara Yelken (Gökhan Tuna)




        - ORC-G

        1- Almadia (Bülent Çelik)

        2- İnhaca (Hasan Çıplak)

        3- Dho Deniz Kızı 13 (Murat Hasırcı)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

