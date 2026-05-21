Marmaris'te "Okulumda 'Kan'panya Var" etkinliğinde kan bağışında bulunuldu



MUĞLA-Muğla'nın Marmaris ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında, bağışçı bulunmasına katkı sağlayan öğrencilere madalya ve hediyeler verildi.



Beldibi Mahallesi'ndeki Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi, Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu, Ayşe Yücel Anaokulu'nda "Okulumda 'Kan'panya Var" adı verilen etkinlik düzenlendi.



Toplumda kan bağışı bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kızılay Bölge Müdürü Dr. Ferda Korkut, Kan Merkezi Müdürü Dr. Serpil Öner, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte kan bağışında bulunan Kaymakam Kaya, kan vermenin hayat kurtarmanın yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.



Kampanya kapsamında okula bağışçı gelmesini sağlayan öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.



Bir bağışçı getiren öğrencilere gümüş, iki bağışçı getirenlere altın madalya, üç bağışçı getirenlere ise Kızılay kupası takdim edildi. Ayrıca etkinlik kapsamında tüm öğrencilere "Geleceğin Kan Bağışçısı" madalyası ile futbol ve voleybol topları armağan edildi.



Programda, Türk Kızılayına 10 ünite kan bağışında bulunan Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Yıldız'a hak kazandığı bronz madalya, Kaymakam Kaya tarafından verildi.

