Marmaris'te ortaokul öğrencileri "Akran Kardeşliği" etkinliğinde buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Evrenpaşa Ortaokulu'nda, 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Akran Kardeşliği" temalı rehberlik çalışması gerçekleştirildi.



Okulun Türkçe öğretmeni Seda Demirtürk eşliğinde rehberlik dersi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, sosyal bağları güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katıldı.



Etkinlik kapsamında düzenlenen oyunlarla ortak yönlerini keşfeden öğrenciler, grup içinde birlikte hareket etme ve problem çözme yeteneklerini sergiledi.





Programın son bölümünde ise öğrenciler, birbirlerine yönelik motivasyon paylaşımlarında bulundu.



Sınıf içi iklimin iyileştirilmesi ve öğrenciler arasındaki diyaloğun artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, paylaşma ve dayanışmanın önemi vurgulandı.



Söz konusu etkinliklerin video klipleri, okulun sosyal medya hesaplarından da paylaşılarak diğer öğrencilere örnek olması hedeflendi.

