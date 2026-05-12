Marmaris'te sektör paydaşları Çin'den Türkiye'ye turizm hareketliliğini artırmak için buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çin pazarında Türkiye'nin turizm potansiyelini güçlendirmek ve pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla "Trip.com Group Workshop" programı gerçekleştirildi.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde hayata geçirilen programın Marmaris ayağı, Martı Resort Hotel'de sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlendi.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) organizasyonunda yapılan etkinlikte, Çin'in önde gelen online seyahat platformlarından Trip.com yetkilileri, bölgedeki konaklama tesisi temsilcileri ve turizmcilerle buluştu.



Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı programda, açılış konuşmalarının ardından destinasyon tanıtımları, pazar analizleri ve sunumlar gerçekleştirildi.



Programın ikinci bölümünde ise yerel sektör temsilcileri ile Trip.com yetkilileri arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) yapılarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.



Etkinlikte, özellikle son dönemde yükselişe geçen Münferit/Bağımsız Gezgin (Free Independent Traveler) eğilimleri ve Çevrim İçi Seyahat Acentesi (Online Travel Agency) kullanım alışkanlıkları ele alındı.



Marmaris'in uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen program, Çinli turistlerin bölgeye çekilmesi noktasında stratejik bir tanıtım adımı olarak kaydedildi.

