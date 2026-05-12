Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te sektör paydaşları Çin'den Türkiye'ye turizm hareketliliğini artırmak için buluştu

        Marmaris'te sektör paydaşları Çin'den Türkiye'ye turizm hareketliliğini artırmak için buluştu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çin pazarında Türkiye'nin turizm potansiyelini güçlendirmek ve pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla "Trip.com Group Workshop" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te sektör paydaşları Çin'den Türkiye'ye turizm hareketliliğini artırmak için buluştu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çin pazarında Türkiye'nin turizm potansiyelini güçlendirmek ve pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla "Trip.com Group Workshop" programı gerçekleştirildi.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde hayata geçirilen programın Marmaris ayağı, Martı Resort Hotel'de sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlendi.

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) organizasyonunda yapılan etkinlikte, Çin'in önde gelen online seyahat platformlarından Trip.com yetkilileri, bölgedeki konaklama tesisi temsilcileri ve turizmcilerle buluştu.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da katıldığı programda, açılış konuşmalarının ardından destinasyon tanıtımları, pazar analizleri ve sunumlar gerçekleştirildi.

        Programın ikinci bölümünde ise yerel sektör temsilcileri ile Trip.com yetkilileri arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) yapılarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Etkinlikte, özellikle son dönemde yükselişe geçen Münferit/Bağımsız Gezgin (Free Independent Traveler) eğilimleri ve Çevrim İçi Seyahat Acentesi (Online Travel Agency) kullanım alışkanlıkları ele alındı.

        Marmaris'in uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen program, Çinli turistlerin bölgeye çekilmesi noktasında stratejik bir tanıtım adımı olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        İtalyan "Fusion Project" grubu Marmaris'te konser verdi
        İtalyan "Fusion Project" grubu Marmaris'te konser verdi
        Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek
        Marmaris Belediye Tiyatrosu "Böyledir Bizim Sevdamız" oyununu sahneleyecek
        Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Muğla merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
        Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
        Seydikemer merkezli "Daltonlar" operasyonu: 12 şüpheli yakalandı
        Muğla'da "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bili...
        Muğla'da "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Darbeler ve Gençlerimizde Demokrasi Bili...
        Muğla merkezli "Daltonlar" suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı
        Muğla merkezli "Daltonlar" suç örgütü operasyonunda 12 zanlı yakalandı