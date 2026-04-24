Marmaris'te tekne kavgasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu 3 sanık tahliye edildi.



Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selim Y, Sinan Y. ve Coşkun Volkan C, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Tarafların avukatları ile baba Kenan Onat ve anne Leyla Onat da duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen sanıklar, olay günü kendilerinin saldırıya uğradığını iddia ederek, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.



Sanık müdafileri ise delillerin toplandığını, müvekkillerinin eğitim hayatlarının devam ettiğini ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



- Savcılık tutukluluğun devamını istedi



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Adli Tıp Üst Kurulundan gelecek raporun suç vasfını değiştirme ihtimali gibi nedenlerle tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklar Coşkun Volkan C, Sinan Y. ve Selim Y'nin tahliyesine karar verdi.



Mahkeme, sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.



Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan beklenen raporun akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.



20 Temmuz 2025'te Marmaris'te bir balıkçı teknesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. ​​​​​​​

