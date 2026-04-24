        Marmaris'te tekne kavgasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi

        Marmaris'te tekne kavgasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu 3 sanık tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Marmaris'te tekne kavgasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada denize düşen Arda Deniz Onat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklu 3 sanık tahliye edildi.

        Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Selim Y, Sinan Y. ve Coşkun Volkan C, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tarafların avukatları ile baba Kenan Onat ve anne Leyla Onat da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada söz verilen sanıklar, olay günü kendilerinin saldırıya uğradığını iddia ederek, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

        Sanık müdafileri ise delillerin toplandığını, müvekkillerinin eğitim hayatlarının devam ettiğini ve suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        - Savcılık tutukluluğun devamını istedi

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve Adli Tıp Üst Kurulundan gelecek raporun suç vasfını değiştirme ihtimali gibi nedenlerle tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

        Dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklar Coşkun Volkan C, Sinan Y. ve Selim Y'nin tahliyesine karar verdi.

        Mahkeme, sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

        Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan beklenen raporun akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        20 Temmuz 2025'te Marmaris'te bir balıkçı teknesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor

        Benzer Haberler

        Kuantum hesaplamalarının 20 yılda trilyon dolarlık piyasaya ulaşması beklen...
        Kuantum hesaplamalarının 20 yılda trilyon dolarlık piyasaya ulaşması beklen...
        MEAH'ta 'Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası' kutlandı
        MEAH'ta 'Tıbbi Laboratuvar Çalışanları Haftası' kutlandı
        Dalyan'da masa tenisi doğayla buluştu
        Dalyan'da masa tenisi doğayla buluştu
        Geleceğin ilk müdahale ekipleri Kavaklıdere'de yetişiyor
        Geleceğin ilk müdahale ekipleri Kavaklıdere'de yetişiyor
        Muğla'daki kamu hastanelerinin yüzde 74'ü "Anne Dostu" oldu
        Muğla'daki kamu hastanelerinin yüzde 74'ü "Anne Dostu" oldu
        Muğla'da 'Anne Dostu Hastane' sayısı artıyor
        Muğla'da 'Anne Dostu Hastane' sayısı artıyor