        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı kutlandı

        Marmaris'te Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı kutlandı

        Marmaris Belediyesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 18:48 Güncelleme:
        "Colorful Marmaris" vizyonu kapsamında Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte, iki ülke arasındaki kültürel ve diplomatik bağların yerel düzeyde güçlendirilmesi vurgulandı.


        Program kapsamında "Marmaris ve Çin'in Renkleri" fotoğraf sergisinin açılışı yapılarak, iki şehir arasındaki kardeşlik simgesi olan Jinan Parkı ziyaret edildi.

        - "İlişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız"

        Programın açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye ve Çin'in tarihi İpek Yolu üzerinden kurulan kadim bağlarına değindi.


        Çin ile ilişkilerin 2011'deki kardeş şehir anlaşmasıyla ivme kazandığını belirten Ünlü, tanıtım stratejilerini şöyle aktardı:


        "Marmaris'i yalnızca deniz ve güneş turizmiyle değil, kültürü, doğası, sanatı ve yaşam enerjisiyle Çin'de daha güçlü şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kültürel yakınlaşmanın ilk örnekleri olan müzik çalışmaları ve sergilerle iki halk arasındaki dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz. Şubat ayında Çin Yeni Yılı'nın kutlanması için de özel bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

        - "Ekolojik ve kültürel iş birliği derinleşmeli"

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise yerel iş birliklerinin diplomatik ilişkilerin temelini sağlamlaştırdığını ifade etti.


        Marmaris'in potansiyeline dikkat çeken Xuebin, şunları kaydetti:

        "Marmaris, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle Çin halkının ilgisini çekebilecek çok özel bir destinasyon. Bu tür etkinliklerin karşılıklı anlayışa önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yerel iş birliklerinin, beşeri ve kültürel etkileşimin ve ekolojik iş birliğinin daha da derinleştirilmesini temenni ediyorum. Ortaklaşa yeşil doğayı koruyarak daha sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeliyiz."

        Türk ve Çinli sanatçıların müzik performanslarıyla devam eden program, Çin'de hazırlanan "Muğla Sahilinde Düğün" isimli eserin gösterimi ve Jinan Parkı'ndaki "Rengarenk Marmaris" yazısının tanıtımıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

