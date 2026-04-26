        Marmaris'te "Uluslararası Çocuk Festivali" sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Marmaris Uluslararası Çocuk Festivali" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesince 22-26 Nisan'da gerçekleştirilen festivale, Arnavutluk, Kosova, Polonya, Ukrayna ve Tataristan'dan gelen yaklaşık 200 çocuk katıldı.

        Festival kapsamında Camiavlu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuk çocuklar, "Birlikte Büyüyeceğiz" sloganıyla barışın simgesi zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Burunucu Macera Parkı'nda gerçekleştirilen "Uçurtmanı Al Gel Şenliği"nde de çocuklar gökyüzünü renklendirirken, sanat ve bilim atölyelerinde vakit geçirdi.

        19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki gösterilerde ise çocuklar kendi kültürlerini yansıtan geleneksel dansları sergiledi.

        Kapanış programında düzenlenen dans gösterileri ve Barış Fırındüzü Çocuk Orkestrası'nın konseri izleyicilerin beğenisini topladı.

        Etkinliğe katılan Marmaris Belediye Başkanvekili Erdem Karaosmanoğlu, farklı ülkelerden gelen çocuklarla bir araya gelerek bayram coşkusuna ortak oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

