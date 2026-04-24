Marmaris'te vinçin altında kalan işçinin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motoru yüklenirken kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Vincin kolunun kırılması sonucu altında kalan Tarık Yasin Şahin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Dün, Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklenmesi sırasında vincin bomu kırılmış, bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) altında kalarak yaşamını yitirmişti. Vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A. gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

