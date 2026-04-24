        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te vinçin altında kalan işçinin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motoru yüklenirken kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Vincin kolunun kırılması sonucu altında kalan Tarık Yasin Şahin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklenmesi sırasında vincin bomu kırılmış, bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) altında kalarak yaşamını yitirmişti. Vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A. gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

