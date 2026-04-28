Marmaris'te yaban domuzu kaynaklı riskler ve çözüm yolları çalıştayda ele alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yaban Domuzu Kaynaklı Zararların ve Risklerin Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.



Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde üç gün süren etkinlikte, yaban hayatı ile insan yaşamı arasındaki etkileşimden doğan sorunlar bilimsel bir bakış açısıyla masaya yatırıldı.



Çalıştay kapsamında yapılan sunumlarda, özellikle son yıllarda yaban domuzu popülasyonunda gözlenen artışın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi.



Akademisyenler ve uzmanlar, ekili alanlara verilen zararların ekonomik boyutlarını verilerle ortaya koyarken, bu durumun kırsal üretimin sürdürülebilirliği önündeki en büyük engellerden biri olduğu vurgulandı.



Yaban domuzlarının yerleşim yerlerine ve kara yollarına inmesinin yarattığı riskler çalıştayın bir diğer gündem maddesi oldu.



Şehir merkezlerine yakın bölgelerde yaşanan domuz hareketliliğinin trafik güvenliğini tehlikeye attığı, can ve mal kayıplarına yol açan kazalara sebebiyet verdiği ifade edildi.



Ayrıca, bu etkileşimin olası hastalıklar ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği tehditler hakkında katılımcılara teknik bilgi aktarıldı.



İlgili kurum temsilcileri ve sektör paydaşları, yaban hayatı dengesini koruyarak insan yaşamını güvence altına alacak yönetim stratejilerini tartıştı.



Çalıştayın, bilimsel veriler ışığında hazırlanacak yeni politikaların yaban hayatı yönetimine katkı sunması hedefleniyor.



Çalıştay sonunda elde edilen raporların, ilgili bakanlıkların stratejik planlarına temel oluşturması bekleniyor.



Kaymakam Nurullah Kaya, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, artış gösteren yaban domuzu popülasyonunun etkilerini yerinde takip ettiklerini belirtti.



Kaya, yaban hayatı dengesi korunurken kırsal üretimin ve vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğu bu tür bilimsel platformların, çözüm odaklı politikalara büyük katkı sunduğunu ifade etti.

