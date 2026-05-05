Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları ikinci gününde devam etti

        Marmaris'te Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları ikinci gününde devam etti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ikinci gününde müsabakalarla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 17:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları ikinci gününde devam etti

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen Yeşilay Masa Tenisi Turnuvaları, ikinci gününde müsabakalarla devam etti.

        İlçe genelindeki ortaokullarda eş zamanlı olarak yürütülen turnuvalarda öğrenciler, bağımlılıkla mücadele farkındalığı oluşturmak amacıyla ter döküyor.

        Etkinliğin ikinci gününde protokol üyeleri, farklı okulları ziyaret ederek öğrencilerin turnuva heyecanına ortak oldu.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve eşi Sümeyra Kaya'nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Muğla Yeşilay Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür ve Yeşilay Marmaris Temsilcisi Fatih Taşpınar, turnuva kapsamında düzenlenen çeşitli müsabakaları yerinde takip etti.

        Program çerçevesinde, Çetibeli Ali Fikret Bilgin Ortaokulu'nda İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, Özel Çağdaş Bilim Ortaokulu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Mustafa Altıparmak ve Komiser Alparslan Akgünlü, Özel Uğur Ortaokulu'nda Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Kadir Baysal, Bozburun ve Bayır Muhittin Çoban Ortaokullarında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, öğrencilere eşlik ederek müsabakaları takip etti. ​​​​​​​

        - Başarılı sporcular ödüllendirildi

        Gün boyu süren ve büyük çekişmeye sahne olan maçların ardından başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Okullarda düzenlenen törenlerde dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

        Beş gün sürmesi planlanan turnuvalar aracılığıyla sporun birleştirici gücü kullanılarak gençlerin bağımlılıklara karşı korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Datça'da "Ata sebze fideleri" çiftçilere dağıtıldı
        Datça'da "Ata sebze fideleri" çiftçilere dağıtıldı
        Muğla'dan bisikletçiler Cumhurbaşkanlığı Turu'nda zirveyi zorladı
        Muğla'dan bisikletçiler Cumhurbaşkanlığı Turu'nda zirveyi zorladı
        Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası
        Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda Muğla Büyükşehir damgası
        "MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 471 yolcusuyla geldi
        "MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 3 bin 471 yolcusuyla geldi
        MSKÜ Edebiyat Fakültesinde eğitim kalitesi tescillendi
        MSKÜ Edebiyat Fakültesinde eğitim kalitesi tescillendi
        Vali Akbıyık trafik toplantısına katıldı
        Vali Akbıyık trafik toplantısına katıldı