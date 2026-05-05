        Marmaris'teki şüpheli ölüm soruşturmasında 2 tutuklama

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Abdullah Uslu'nun üç yıl önce ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Suna Uslu (47), Hanife Ayaydın (50) ve Ergin A. (53) gözaltına alındı.

        İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

        Şüpheli Hanife Ayaydın, olay günü maktul Abdullah Uslu ile alkol aldıklarını, maktulün sarhoş olduğunu ve içeri girmek üzereyken belindeki silahın yere düşerek patladığını iddia etti. Ancak diğer şüpheli Suna Uslu, ifadesini değiştirerek olayın Hanife Ayaydın'ın yönlendirmesiyle yanlış anlatıldığını savundu.

        Suna Uslu, olay anında Hanife Ayaydın'ın masadaki silahı eline aldığını, maktulün silahı geri kapmaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü.

        Hakimlik, şüphelilerin savunmalarının teknik raporlarla uyumlu olmaması, ifadelerdeki çelişkiler ve kuvvetli suç şüphesini göz önünde bulundurarak Hanife Ayaydın ve Suna Uslu'nun "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        - Bir şüpheli adli kontrolle serbest

        Olay sırasında odada uyuduğunu ve ses duymadığını beyan eden diğer şüpheli Ergin A.'nın anlatımlarının, kamera görüntüleri ve dosya kapsamıyla uyumlu olduğunu değerlendiren hakimlik, bu kişinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

