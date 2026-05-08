MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akredite edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonunda 2 yıllık akredite edildi.



MUSKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bu akreditasyonun eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, sürekli gelişim anlayışının güçlendirilmesi ve öğrencilere nitelikli bir akademik ortam sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde elde edildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu akreditasyonun, Sağlık Yönetimi Bölümü'nün akademik gelişim sürecine katkı sağlamasının yanı sıra öğrencilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir eğitim altyapısı içerisinde öğrenim görmesine de önemli katkı sunacağı ifade edildi.

