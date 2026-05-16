        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Giriş: 16.05.2026 - 03:00
        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarına yönelik Muğla merkezli, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Elebaşılığını H.İ.S'nin yaptığı belirlenen suç örgütünün, mağdurları "kamu arazisi tapulama" ve "evlilik ve iş ortaklığı" gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.

        Kendilerini belediye encümeni ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, para temin etmek amacıyla mağdurları telefonla ve yüz yüze tehdit ettikleri belirlendi.

        Soruşturmada şüphelilerin, hileli yöntemlerle mağdurlara ait Bodrum ve İzmir'deki gayrimenkulleri, ziynet eşyalarını ve banka hesaplarındaki paraları üzerlerine geçirerek, toplamda 105 milyon 700 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden, aralarında elebaşı H.İ.S'nin de bulunduğu R.T, L.S, Ş.Ö, M.G, H.İ. ve K.Ö. sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan M.Y, V.O. ve S.B.Ç. ise adli kontrol şartıyla, M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli M.E'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, mağdurlara yönelik tehdit suçlarını işlediği belirlenen B.K'nin ise başka bir suçtan Kırklareli cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

