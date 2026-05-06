Muğla Valisi Akbıyık, ziyaretlerde bulundu
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ula ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu.
Akbıyık, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yaldır ile Çörüş Mahallesini ziyaret etti.
Akbıyık, beraberindekiler ve Çörüş Muhtarı Veysel Keskin ile Çörüş Cem Evi'ni ziyaret etti.
Daha sonra vatandaşlarla biraraya gelen Akbıyık, bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.
Kardeşlik ve hoşgörü ikliminin toplumun temel değerlerinden biri olduğunu belirten Vali Akbıyık, farklılıkların bir zenginlik olduğuna dikkat çekerek toplumsal dayanışmanın önemine işaret etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
