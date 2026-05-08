        Muğla Valisi Akbıyık'tan Anneler Günü mesajı

        Muğla Valisi Akbıyık'tan Anneler Günü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 08.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Akbıyık, mesajında, annelerin, karşılıksız sevginin ve tükenmeyen merhametin en anlamlı karşılığı olduğunu belirtti.

        Mesajında, "Ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer veren Akbıyık, onların hayır duasına mazhar olmanın, hayat boyunca en büyük kazanımlardan biri olduğuna inandığını kaydetti.

        Akbıyık, anneliğin İslam dininde ve kadim kültürde, en güzel mertebelerden biri olarak kabul edildiğine dikkati çektiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışı, annelerimize verilen değerin en güçlü ifadesidir. Annelik, milletimizin vicdanında, inancında ve yaşamında daima özel bir yerdedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında, mermi taşırken bir yandan evladı Elif'i sırtında taşıyan Şerife Bacı, vatanından da evladından da vazgeçmeyen duruşuyla anneliğin, fedakarlığın ve vatanseverliğin en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Bu asil duruş ve daha niceleri, milletimizin hafızasında yer etmiş, nesilden nesile aktarılan bir değerdir. Anadolu’nun çilesini omuzlarken yüzünde tebessümü ve yüreğinde merhameti eksiltmeyen annelerimiz, hepimizin kahramanıdır."

        Şartlar ve hayat hikayeleri değişse de annelerin, her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Akbıyık, başta mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetleri anneler olmak üzere, tüm annelerin gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
