Muğla'da 1 kişinin öldüğü kavgada silahla vurulan kadın da hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kadınlardan ikincisi de hastanede yaşamını yitirdi.



Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'ta dün akşam belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C. tarafından silahla vurulan kadınlardan H.Y'nin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.



Olaydan sonra kaçan E.C'nin saklandığı evi belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Teslim olmayan zanlı, yanında bulunan tabancayla yaşamına son verdi.



E.C. ile S.Y. ve H.Y. arasında dün akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.C. yanında bulunan silahla kadınlara ateş açmıştı.



S.Y. kurtulmak için kaçtığı otelin girişinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan H.Y. ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

