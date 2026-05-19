        Muğla Haberleri Muğla'da "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yat yarışı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Muğla'da "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yat yarışı tamamlandı

        Muğla'da düzenlenen "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yelkenli yat yarışı sona erdi.

        Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği tarafından organize edilen yarışta 16 yelkenli mücadele etti.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği organizasyonda yarışmacılar, durmaksızın Ege ve Akdeniz'in kesişimindeki 119 millik parkurda mücadele verdi.

        Bodrum açıklarından start alan yarış, Marmaris'te sona erdi.

        Dereceye giren yelkencilere kupaları, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle verildi.

        Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, dört kulübün ortak organizasyonunun Muğla'nın yelken turizmine katkı sağlamasının yanı sıra genç sporcular için önemli bir motivasyon oluşturmasının amaçlandığı kaydedildi.

        119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda sınıflarına göre ilk üç dereceyi elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC-A

        1- Napan (Deniz Fıçı)

        2- Farraway (Zafer Öznur)

        3- Lone Raver (Yağmur Can Okanar)

        ORC-B

        1- Atlas G (Burak Göğercin)

        2- Hit X (Batuhan Kaya)

        3- Borina (Osman Öztürk)

        ORC-C

        1- İskorpit (Bülent Çelik)

        2- Griffin-More Shipping Sailing Team (Kürşad Ekmekçi)

        3- Fortuna 5 (Ali Haydar Ekinci)

        ORC-D

        1- Rakun Sailing-Automarine (Faruk Aydın)

        2- Lucifer (Ahmet Münir Yaşar)

        3- Dimples (Gamze Çelikyılmaz)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

