Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Fethiye Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin şiirleri, halk oyunları ve spor gösterileri beğeni topladı.

        Güreş, jimnastik, judo ve okçuluk gibi branşlarda sahne alan genç sporcular izleyenlerden alkış aldı.

        Etkinliğe Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Marmaris

        Marmaris'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, gaziler, bazı protokol üyeleri, gençler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

        Üstündağ, tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

        İlçe stadyumundaki tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram kutlama mesajının okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

        Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, marşlardan oluşan konser verdi.

        Öğrenciler şiirler okudu, ok atma, jimnastik, boks, tekvando, modern dans ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andı'nı öğrenciler seslendirdi.

        Tören Gençliğin Ata'ya cevabıyla sona erdi.

        Törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kurum amirleri de yer aldı.

        İlçedeki okulların bahçelerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.

        Diğer ilçelerde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Köyceğiz'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı
        Köyceğiz'de 19 Mayıs coşkusu yaşandı
        Muğla Atıksu Arıtma Tesisinde öğrencilere çevre bilinci eğitimi
        Muğla Atıksu Arıtma Tesisinde öğrencilere çevre bilinci eğitimi
        Muğla'da askeri gemiler ziyarete açıldı
        Muğla'da askeri gemiler ziyarete açıldı
        Yaz dönemi deniz ulaşım seferleri başladı
        Yaz dönemi deniz ulaşım seferleri başladı
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yazar-okur buluşması
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yazar-okur buluşması
        Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu çelenk sunumu ile başladı
        Marmaris'te 19 Mayıs coşkusu çelenk sunumu ile başladı