Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Muğla'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.



Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda çelenk sunma töreninin ardından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.



Fethiye Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin şiirleri, halk oyunları ve spor gösterileri beğeni topladı.



Güreş, jimnastik, judo ve okçuluk gibi branşlarda sahne alan genç sporcular izleyenlerden alkış aldı.



Etkinliğe Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



- Marmaris



Marmaris'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Törene, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, gaziler, bazı protokol üyeleri, gençler, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.



Üstündağ, tören kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.



İlçe stadyumundaki tören, saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram kutlama mesajının okunmasının ardından Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.



Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, marşlardan oluşan konser verdi.



Öğrenciler şiirler okudu, ok atma, jimnastik, boks, tekvando, modern dans ve halk oyunları gösterileri sunuldu.



Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Andı'nı öğrenciler seslendirdi.



Tören Gençliğin Ata'ya cevabıyla sona erdi.



Törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kurum amirleri de yer aldı.



İlçedeki okulların bahçelerinde de kutlama törenleri gerçekleştirildi.



Diğer ilçelerde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

