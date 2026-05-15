Muğla'da 33 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 dosyadan hakkında 33 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın Menteşe'de olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.