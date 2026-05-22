Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi

        Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi

        Muğla'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen koordineli operasyonlarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 475 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 21:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 475 litre etil alkol ele geçirildi

        Muğla'da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen koordineli operasyonlarda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 475 litre etil alkol ele geçirildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde kaçak ve sahte alkol girişini önlemeye yönelik çalışmalarını artırdı.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        - 7 ilçede eş zamanlı operasyon

        İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüklü miktarda sahte alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında, Menteşe'de 120, Bodrum'da 110, Marmaris'te 95, Milas'ta 50, Fethiye ile Ortaca'da 40'ar ve Ula ilçesinde 20 litre olmak üzere toplam 475 litre etil alkole el konuldu.

        Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Bayram tatili trafiği başladı
        Bayram tatili trafiği başladı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Marmaris'te 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Dalaman Havalimanı nisan ayında 300 bin yolcuya hizmet verdi
        Dalaman Havalimanı nisan ayında 300 bin yolcuya hizmet verdi
        Kesinleşmiş 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muğla'da bayram tatili öncesi sahte alkol operasyonu
        Muğla'da bayram tatili öncesi sahte alkol operasyonu
        Muğla'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Muğla'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Bodrum'da çocuklara bayram öncesi oyuncak dağıtıldı
        Bodrum'da çocuklara bayram öncesi oyuncak dağıtıldı