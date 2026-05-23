Muğla'da akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akaryakıt istasyonunda otomobilin çarptığı kişi yaralandı.



Konacık Atatürk Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda İsmail B. idaresindeki 48 LT 644 plakalı otomobil, Doğacan D'ye arkadan çarptı.



Kazada yaralanan Doğacan D'nin, kendi imkanıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



- Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı



İlçenin Maziköy Mahallesi'nde de Selin K'nin kullandığı 48 AYP 799 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.







