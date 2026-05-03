Muğla'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ortaca-Köyceğiz kara yolu Kocabel mevkisinde, E.B'nin (17) kullandığı motosiklet bariyere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü E.B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

