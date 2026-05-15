        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da batma tehlikesi geçiren bottaki 1 düzensiz göçmen öldü, 22'si kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında bottaki 1'i yaralı 22 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 kişinin denizde cansız bedenine ulaşıldı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde kayıp başka kişinin bulunmadığının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarının sona erdirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
