Muğla'da bir kadını bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kadını evinin bahçesinde bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güler B'nin Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.





Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin Güler B'nin hakkında önceki tarihlerde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı E.K. olduğunu belirledi.





Suç aleti bıçakla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.





Öte yandan olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.



- Olay



Güler B. dün, iş dönüşü Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine geldiği sırada bahçede bıçaklı saldırıya uğramış, göğüs ve kol bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.



Kadın, bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

