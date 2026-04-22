        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da bir kadını bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kadını evinin bahçesinde bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güler B'nin Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.


        Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin Güler B'nin hakkında önceki tarihlerde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı E.K. olduğunu belirledi.


        Suç aleti bıçakla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


        Öte yandan olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

        - Olay

        Güler B. dün, iş dönüşü Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine geldiği sırada bahçede bıçaklı saldırıya uğramış, göğüs ve kol bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

        Kadın, bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        G.Saray'a kupa şoku!
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK'dan "Sıfır Gecikmeli Yargı" adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Bodrum'da evinin bahçesinde bıçaklanan kadın yaralandı (2)
