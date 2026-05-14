        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaşamını yitirdi, Rus uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 18:21 Güncelleme:
        İçmeler Mahallesi Asparan Caddesi'nde Murat Ercan (26) idaresindeki 03 AGV 876 plakalı motosiklet, Gölenye Barbaros Caddesi'nden Asparan Kavşağı istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ömer İrksarı'nın (29) kullandığı 34 FME 374 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler Ercan ve İrksarı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada, 03 AGV 876 plakalı motosiklette bulunan Rus uyruklu Angelina Ishkildina (22) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, Marmaris'teki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

