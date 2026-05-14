Muğla'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaşamını yitirdi, Rus uyruklu bir kişi ağır yaralandı.



İçmeler Mahallesi Asparan Caddesi'nde Murat Ercan (26) idaresindeki 03 AGV 876 plakalı motosiklet, Gölenye Barbaros Caddesi'nden Asparan Kavşağı istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ömer İrksarı'nın (29) kullandığı 34 FME 374 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler Ercan ve İrksarı, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazada, 03 AGV 876 plakalı motosiklette bulunan Rus uyruklu Angelina Ishkildina (22) ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı kadın, Marmaris'teki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edildi.​​​​​​​



