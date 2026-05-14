Muğla'da çocuk istismarı içerikleri satın aldığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanal bir uygulama üzerinden çocuk istismarı içerikleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir uygulama üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüphelinin ikametleri tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler dün şüphelilerin adresine baskın yaptı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.​​​​​​​

