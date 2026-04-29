Muğla'da emekli eczacının doğa tutkusu yeni bitki türlerinin keşfini sağlıyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşlerinde fotoğrafladığı 5 bitkinin bilim dünyasına kazandırılmasını sağlayan Rifat Özdemir, ilerleyen yaşına rağmen yeni çiçeklerin peşinde koşuyor.



Fen bilgisi öğretmenliği de yapan ve eczacılıktan yaklaşık 20 yıl önce emekli olan 78 yaşındaki Özdemir, bölgede çıktığı doğa yürüyüşlerinde gördüğü farklı çiçeklerin fotoğrafını çekiyor.



Fotoğrafları bu alanlarda çalışma yapan akademisyenlere gönderen Özdemir, nadir olduğu düşünülen çiçeklerin topraktan çıkıp tohuma dönüşme sürecini de kayda alıyor.



Uzmanların detaylı incelemelerinin ardından yeni bitki türlerinin literatüre girmesi sağlanıyor.



Bugüne kadar 5 bitki türünün keşfini sağlayan Özdemir, ilerleyen yaşına rağmen tutkusu olan doğa yürüyüşlerinde yeni çiçekler arıyor.



Özdemir, AA muhabirine, hiç vazgeçmediği doğa yürüyüşlerini sürdürdüğünü söyledi.



Yürüyüşler sırasında kendisine ilginç gelen çiçekleri fotoğrafladığını belirten Özdemir, "Uzmanlar çiçeği izlememi söylerse, bir yıl boyunca o çiçeği takip ediyoruz. Örnekler alıyoruz ve onu hocalarımıza gönderiyoruz. Daha sonra yapılan laboratuvar çalışmalarında türün yeni olup olmadığı anlaşılıyor. Tür yeni ise makalesi yazılarak bilim dünyasına kazandırılıyor." dedi.



Özdemir, 20 yıldır çiçeklerle ilgilendiği için farklı çiçeklerin dikkatini çektiğini ifade etti.



Doğada arkadaşlarıyla yürürken çiçekleri incelediğini kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:



"Örneğin 'fritillaria ozdemir-elmasii', çok tarihi bir yerde, yürüyüş rotası üzerinde gördük. Farklı bir tür olduğunu hocalarımıza söylediğimizde yakından ilgilendiler. Arkadaşımla bulduğumuz bu bitki de bilim dünyasına kazandırıldı. Bir diğeri de 'crocus rifatozdemirii'. Dağda gezerken farklı olduğunu düşündüğüm çiğdemi, Prof. Dr. Osman Erol'a gönderdim. Hocamızın ilgilenmemi söylemesi üzerine daha sonra yeni bir tür olduğunu ortaya koyduk. 'Biarum rifatii' gibi toplamda 5 yeni türü bilim dünyasına kazandırdık."



Kahvede oturmak yerine doğada yürümeyi, kuşların sesini dinlemeyi tercih ettiğini dile getiren Özdemir, böylece yorgunluğunu çok rahat attığını ve yaşam sevincinin arttığını anlattı.



- "Ayrıca çalışmalarımızı kitap haline de getirdik"



Bilim dünyasına kendi ismiyle çiçek kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özdemir, "Çiçeklere ismimin verilmesiyle torunlarıma, çocuklarıma sonsuza kadar bir miras bırakıyorum. Ayrıca, çalışmalarımızı kitap haline de getirdik. 'Fethiye Çiçekleri', 'Babadağ Çiçekleri', 'Muğla'nın Nadir ve Endemik Çiçekleri' gibi kitaplarımız da var. Amacımız, bizden sonra gelen nesle çiçeklerimizi en iyi şekilde tanıtmak." diye konuştu.



Özdemir, ayakları tuttuğu sürece doğada yürümeye, yeni çiçekler bulmaya çalışacağını vurguladı.



Prof. Dr. Osman Erol, Prof. Dr. Hasan Yıldırım gibi hocalara teşekkür eden Özdemir, akademisyenlerin yardımlarıyla mutlaka daha yeni, daha güzel çiçekler bulacaklarına inandığını kaydetti.

