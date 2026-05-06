Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da "geleceğin şampiyonları" bilimsel taramayla belirleniyor

        Muğla'da "geleceğin şampiyonları" bilimsel taramayla belirleniyor

        Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında bugüne kadar 53 binden fazla öğrenci bilimsel ölçümlerden geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "geleceğin şampiyonları" bilimsel taramayla belirleniyor

        Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında bugüne kadar 53 binden fazla öğrenci bilimsel ölçümlerden geçirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin spora yatkınlıkları erken yaşta tespit edilerek doğru branşlara yönlendirilmeleri sağlanıyor.


        Programın başladığı günden bu yana Muğla genelinde 94 bin öğrenci tarama kapsamına alınırken, bu öğrencilerden 53 bin 95'i genel tarama testlerine katıldı. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda spora yatkınlığı bulunan 7 bin 703 öğrenci, 10 aylık "Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı"na dahil edildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 475 öğrenci ise spor karnelerini alarak profesyonel spor kariyerlerine ilk adımı attı.




        - "Amacımız olimpiyatlara sporcu yetiştirmek"

        Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeteneklerin keşfedilmesi kadar modern tesislerde geliştirilmesinin de önemine değindi.

        Muğla'ya kazandırılan yeni spor yatırımlarıyla sporun tabana yayıldığını belirten Açıkbaş, "Çocuklarımızın yeteneklerini bilimsel temellerle keşfetmek en temel sorumluluğumuzdur. Amacımız, sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcuları Muğla'dan çıkarmaktır." dedi.

        Açıkbaş, özellikle olimpiyat hedefleri doğrultusunda çocukları erken yaşta keşfetmeye ve sporu geniş kitlelere yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı
        Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı
        Marmaris'teki piramit mezar ziyarete açıldı
        Marmaris'teki piramit mezar ziyarete açıldı
        Fethiye'de "2. Superyacht Show Türkiye" başladı
        Fethiye'de "2. Superyacht Show Türkiye" başladı
        Bodrum'a kruvaziyer ile 274 yolcu geldi
        Bodrum'a kruvaziyer ile 274 yolcu geldi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi
        Piramit Mezar yeni yüzüyle Marmaris'te ziyarete açıldı
        Piramit Mezar yeni yüzüyle Marmaris'te ziyarete açıldı