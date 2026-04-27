        Muğla'da ipekböcekçiliği yeniden hayat buluyor

        Muğla'da ipekböcekçiliği yeniden hayat buluyor

        .-Muğla'da kırsal kalkınmayı destekleyen alternatif üretim modellerinden biri olan ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, Köyceğiz ilçesinde üreticilere ipekböceği dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Pınarköy Mahallesi’nde düzenlenen törende tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan ve doğanın sunduğu en zarif liflerden biri olan ipek, Muğla için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

        Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, konuşmasında, çocukluk yıllarından bu yana aşina olduğu ipekböceği üretiminin Pınarköy Mahallesi’nde devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Topal ise ipekböcekçiliğinin Muğla'da yeniden önem kazandığını belirterek, "İlimizde 2025 yılı itibarıyla 23 mahallede 106 işletmede üretim yapılmaktadır. 2026 yılında ise bu sayının 142 işletmeye ulaşması beklenmektedir. Köyceğiz ilçemiz üretimin merkezinde yer almakta olup, Pınarköy Mahallemizde Kozabirlik tarafından temin edilen ipekböceği larvaları 98 üreticimize teslim edilecektir." dedi.

        Türkiye genelinde ipekböceği üretimi yapan işletmelerin yüzde 6,2’sinin Muğla’da bulunduğuna işaret eden Topal, 2025 yılı itibarıyla 5 bön 892 kilogram üretim ile ilin Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığını, işletme sayısı bakımından ise 5'inci sırada bulunduğunu kaydetti.

        Topal, İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek yeni bir proje kapsamında ipekböceği yetiştiricilerine yüzde 75 hibe desteği ile gerekli malzemelerin temin edileceğini belirterek, ilerleyen süreçte dut fidanı dağıtımının da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

        Törene, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Topal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Kozabirlik Ege Bölge Temsilcisi Faik Ramazan Akyüz ile üreticiler katıldı.

        Program, 98 üreticiye ipekböceği larvaları dağıtıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Menteşe'de coşkulu karşılama
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Menteşe'de coşkulu karşılama
        Fethiyespor'da ilk imza Şahan'dan
        Fethiyespor'da ilk imza Şahan'dan
        Muğlaspor'a Başkan Aras'tan moral
        Muğlaspor'a Başkan Aras'tan moral
        Muğla-Denizli yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Muğla-Denizli yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanlığı 61. Türkiye Bisiklet Turu Yatağan'dan geçti
        Cumhurbaşkanlığı 61. Türkiye Bisiklet Turu Yatağan'dan geçti