Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 19:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan Ş'nin kullandığı 09 B 1898 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Muratlar mevkisindeki kavşakta A.E. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Ramazan Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ramazan Ş'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
