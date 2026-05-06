Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Oğuz S. yönetimindeki 06 BH 4857 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak kara yolu Kopuz Caddesi'nde, Cihan Yılmaz'ın kullandığı 48 AYG 659 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Motosiklet sürücüsü Cihan Yılmaz, çarpışmanın şiddetiyle savruldu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Öte yandan Oğuz S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

