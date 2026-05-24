        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da kara yolunda bayram hareketliliği yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.

        Bayramı Bodrum'da geçirmek isteyenler, Rıza Anter Bulvarı başta olmak üzere, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

        İlçeye son 48 saatte 44 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

        Öte yandan Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de araç girişinin normalden fazla olduğu gözlendi.

        İlçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekipleri de tedbir aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

