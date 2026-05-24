Muğla'da kara yolunda bayram hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.



Bayramı Bodrum'da geçirmek isteyenler, Rıza Anter Bulvarı başta olmak üzere, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.



İlçeye son 48 saatte 44 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.



Öte yandan Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de araç girişinin normalden fazla olduğu gözlendi.



İlçe giriş ve çıkışlarında emniyet ve jandarma ekipleri de tedbir aldı.

