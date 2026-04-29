Muğla'da kargo paketinde 75 gram kokain ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kargo paketinde 75 gram kokain ele Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo paketinde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen pakette 75 gram kokain ele geçirirken, kargoyu teslim almaya gelen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

