Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.



Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Harun K. idaresindeki 48 BAJ 709 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Suntay'a (58) çarparak devrildi.



Kazanın ardından yaya ile motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Suntay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan kazada hayatını kaybeden Suntay'ın, ilçede imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

