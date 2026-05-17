        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Harun K. idaresindeki 48 BAJ 709 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Suntay'a (58) çarparak devrildi.

        Kazanın ardından yaya ile motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Suntay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Suntay'ın, ilçede imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

