        Muğla'da "Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti" yazma eser sergisi açıldı

        Muğla'da "Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti" yazma eser sergisi açıldı

        –Muğla'da, "Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti" Yazma Eser Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Muğla'da "Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti" yazma eser sergisi açıldı

        –Muğla'da, "Muğlalı Şahidi İbrahim Dede ve Muhiti" Yazma Eser Sergisi açıldı.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, serginin Muğla Valiliği, MSKÜ ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanlığı iş birliğinde hazırlandığı belirtildi.

        MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program öncesi müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, beş asırlık bir mirası gün yüzüne çıkarmanın sorumluluğunu vurguladı.

        Menteşe coğrafyasının tarihten bugüne ilim, sanat ve hikmetin merkezi olduğunu belirten Akbıyık, Şahidi İbrahim Dede gibi değerlerin medeniyet tasavvurunun en güçlü tanıkları olduğunu, teknolojinin hızla geliştiği bu çağda kadim değerlere sahip çıkarak geleceğe yürümenin önemine dikkat çekti.

        Akbıyık, kamu idaresi olarak kültürel mirası koruma görevini "2026 Muğla Gençlik Yılı" vizyonuyla birleştirdiklerini belirterek, gençlerin kendi köklerini tanımasının en öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da, yazma eserlerin korunması, tanıtılması ve toplumla buluşturulmasının kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ettiğine değindi.

        Kaçar, serginin kültürel farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ve gençlerde tarih bilinci ile aidiyet duygusunu güçlendireceğini dile getirdi.

        TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise serginin önemine değinen bir konuşma yaptı.

        Programının ardından davetliler, Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi'ndeki sergi alanına geçti.

        Anadolu'nun önemli düşünce ve kültür merkezlerinden biri olan Muğla'nın yetiştirdiği sufi, şair ve eğitimcilerden Şahidi İbrahim Dede’nin hayatı, eserleri ve ilmi çevresini konu alan sergide, yazma eser geleneğinin seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Program kapsamında davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

        Programda, Muğla'nın önemli manevi ve kültürel miraslarından biri olan Şahidi Camii ve Türbesi'nin bakım ve yeniden restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Gerçekleştirilecek çalışmaların, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağı belirtildi.

        Sergi, MSKÜ Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi'nde 11 Ağustos 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den Grönland için yeni adım
        Trump'tan Çin çıkarması
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
