Muğla'da otellerin personeli sahile yuva yapan caretta carettalar hakkında bilgilendirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan Sarıgerme sahiline yuva yapacak caretta carettalar için bölgedeki otellerin personeline bilgilendirme yapıldı.



Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince, bölgede bulunan otellerin personeline yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından sahilde koruma kafesleriyle uygulama gerçekleştirildi.



DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, DEKAMER olarak hem Dalyan İztuzu kumsalı hem de Dalaman Sarıgerme bölgesi kumsallarında kumsal izleme ve yuva kurma çalışmaları kapsamında hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.



Sarıgerme bölgesinde henüz kayıtlı bir yuva bulunmadığını belirten Polat, "Sezona hazırlık mahiyetinde turizm işletmelerindeki personele kaplumbağaların yuvalama alanı olarak kullandığı bölgelerde koruma ve tanıma eğitimi verdik. Bu işbirliği nadide canlıların korunmasına ve izlenmesine katkı sağlayacak." dedi.



Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Golf Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay ise caretta carettaların üreme dönemleri ve korunmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.



Programa, DEKAMER İztuzu Müdürü Erol Çalık, Arazi Koordinatörü Atakan Serin ve işletme personeli katıldı.

