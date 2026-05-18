        Muğla'da özel gereksinimli gençler için "Gençler Kampüste" etkinliği düzenlendi

        Muğla'da özel gereksinimli gençler için "Gençler Kampüste" etkinliği düzenlendi

        Muğla'da, Engelliler Haftası kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Gençler Kampüste 3" etkinliği düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:17
        MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden gelen ve üniversite deneyimi yaşama imkanı bulamamış orta ve ağır düzeyde 23 özel gereksinimli birey, onlara kampüs arkadaşlığı yapan 70 üniversite öğrencisiyle tanışma fırsatı buldu, müzik ve sportif etkinliklere katıldı.

        Program kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan temsili mezuniyet törenine, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe, fakülte dekanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

        Törende konuşan Kaçar, özel gereksinimli gençleri üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Üniversitede ağırladıkları gençlerin, anlamlı ve keyifli geçen bir günün sonunda mezuniyet heyecanı yaşadıklarını belirten Kaçar, onları mezuniyet coşkusuyla uğurlarken, hem gençlerin hem de ailelerinin mutluluğunu içtenlikle paylaştıklarını ifade etti.

        Program, özel gereksinimli gençlerin temsili mezuniyet belgelerini almalarının ardından gerçekleştirilen kep atma seremonisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
